28 agosto 2017

COSCO Shipping International (Hong Kong) Co. registra un netto miglioramento dei risultati economici

Nel primo semestre di quest'anno i ricavi dell'azienda cinese sono cresciuti del +49,1%

COSCO Shipping International (Hong Kong) Co., società che costituisce la piattaforma del gruppo COSCO Shipping sia per le attività di compravendita di navi sia per le attività nel ramo delle assicurazioni navali e delle forniture di parti di ricambio e di attrezzature navali del gruppo armatoriale cinese e che si occupa anche della produzione e vendita di vernici navali e di bunker, ha chiuso il primo semestre di quest'anno con un sensibile miglioramento dei risultati economici.

I ricavi sono cresciuti del +49,1% attestandosi a 3,81 miliardi di dollari di Hong Kong (487 milioni di dollari USA). L'aumento è stato determinato principalmente dal rialzo delle vendite di combustibili marini, che hanno totalizzato 2,43 miliardi di dollari di Hong Kong (+74,9%), ma anche dall'incremento delle vendite di pitture navali e vernici per container (386,9 milioni di dollari di Hong Kong, +34,9%), delle vendite di attrezzature e parti di ricambio (652,0 milioni, +30,2%) e del ricavato delle commissioni nel segmento della compravendita navale (73,6 milioni, +137,3%).

L'utile operativo è ammontato a 133,1 milioni di dollari di Hong Kong (+84,8%) e l'utile netto a 207,5 milioni di dollari di Hong Kong (+39,2%):

Nel solo settore della compravendita di navi, nel primo semestre del 2017 il ramo COSCO Shipping Ship Trading ha preso in consegna 22 navi di nuova costruzione per un totale di 2,0 milioni di tonnellate di portata lorda rispetto a quattro navi per 160mila tpl nella prima metà dello scorso anno. L'azienda ha reso noto che nei primi sei mesi di quest'anno la divisione di ship trading non ha emesso alcun nuovo ordine rispetto a ordini per 13 navi per un totale di 4,1 milioni di tpl nel primo semestre del 2016. Relativamente alle navi di seconda mano, nella prima metà del 2017 l'attività di compravendita ha riguardato 52 navi per un capacità di 2,8 milioni di tonnellate di portata lorda rispetto a 19 navi per 1,3 milioni di tpl nello stesso periodo del 2016. Al 30 giugno scorso la capacità complessiva delle nuove navi ordinate da COSCO Shipping Ship Trading era pari ad oltre 10,3 milioni di tonnellate di portata lorda, navi che verranno prese in consegna nell'arco dei prossimi due anni.

Al 30 giugno scorso COSCO Shipping International (Hong Kong) Co. aveva 856 dipendenti.



