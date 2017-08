29 agosto 2017

L'Autorità Antitrust norvegese approva il takeover della Samskip sulla Nor Lines

In precedenza l'authority aveva bocciato un analogo progetto avanzato dalla Eimskip

Il progetto dell'olandese Samskip per l'acquisizione della compagnia norvegese Nor Lines è stato approvato dall'Autorità Antitrust norvegese, ente che nei mesi scorsi aveva bocciato un analogo piano notificato dall'islandese Eimskip ( del 4 aprile e 26 luglio 2017).

Il direttore del Market Monitoring Department della Norwegian Competition Authority, Gjermund Nese, ha reso noto che l'authority ha constatato che l'acquisizione da parte della Samskip di attività della Nor Lines non creerà significativi ostacoli alla concorrenza.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec