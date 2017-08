29 agosto 2017

Nuovi mezzi di movimentazione in servizio al Salerno Container Terminal

Operativa la prima di tre nuove gru e due reach stacker

Al Salerno Container Terminal del gruppo Gallozzi nel porto di Salerno sono entrati in servizio nuovi mezzi di movimentazione, in primis una nuova gru Liebherr modello LHM 600 versione speciale HR (High Rise, con torre cioè più alta di 12 metri) che consente al terminal di accogliere navi di maggiori dimensioni.

Il corpo principale della gru è alto circa 51 metri. Il braccio, lungo 60 metri, è incernierato a 31 metri da terra e garantisce un'altezza di sollevamento di 45 metri. La cabina dell'operatore è collocata a 37 metri per assicurare la massima visibilità a bordo nave. La speciale versione “High Rise”, per la particolare altezza della torre, è dotata di un carro con 104 ruote, più largo di due metri e con due assi in più rispetto alla versione standard. La gru è equipaggiata con spreader twin-lift da 2 x 32,5 tonnellate per la movimentazione simultanea di due contenitori.

A questa nuova gru ne seguirà una seconda a fine anno ed una terza nel 2018. In queste ore è stato anche completato il montaggio dei due reach stacker Liebherr (mod. LRL 545) di nuova generazione.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail