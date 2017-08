29 agosto 2017

In crescita i risultati del produttore cinese di container CIMC

Nel primo semestre di quest'anno i nuovi contenitori venduti dall'azienda sono stati pari a 571mila teu (+119%)

Nel secondo trimestre di quest'anno il produttore cinese di container intermodali China International Marine Containers (CIMC) hanno venduto nuovi contenitori per un totale pari a circa 265mila teu, con un incremento del +60% sullo stesso periodo del 2016, di cui 245mila teu di container per carichi secchi (+54%) e 21mila teu di contenitori reefer (+191%).

Nel trimestre aprile-giugno del 2017 i ricavi dell'azienda cinese sono aumentati del +42% essendo stati pari a 18,7 miliardi di yuan (2,8 miliardi di dollari). Il risultato operativo è ammontato a 688 milioni di yuan e l'utile netto a 448 milioni di yuan rispetto ad un risultato operativo e ad un risultato netto entrambi di segno negativo nel secondo trimestre del 2016 e pari a -908 milioni e -1,0 miliardi di yuan.

Nel primo semestre di quest'anno le vendite di container della CIMC sono state pari a complessivi 571mila teu, con una crescita del +119% sulla prima metà del 2016, di cui 536mila teu per carichi secchi (+125%) e 35mila teu reefer (+57%).

Nei primi sei mesi del 2017 i ricavi dell'azienda sono stati pari a 33,4 miliardi di yuan (+41,8%). Le sole attività di produzione dei container hanno totalizzato ricavi pari a 10,0 miliardi di yuan (+105,1%). L'utile operativo è risultato di 1,6 miliardi di yuan rispetto ad un risultato operativo di segno negativo per -166 milioni di yuan nel primo semestre del 2016. CIMC ha archiviato la prima metà di quest'anno con un utile netto di quasi 1,1 miliardi di yuan rispetto ad una perdita netta di -541 milioni di yuan nel primo semestre dello scorso anno.









