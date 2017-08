30 agosto 2017

Commessa ad ABB per elettrificare le banchine del container terminal Deltaport di Vancouver

Con lo spegnimento dei motori le avranno diritto a uno sconto sulla fornitura di energia

Il gruppo elvetico ABB si è aggiudicato un ordine dall'Autorità Portuale canadese di Vancouver Fraser per la fornitura di una soluzione tecnologica che consentirà l'alimentazione delle navi da terra al container terminal Deltaport operato dalla Global Container Terminal (GCT) del porto di Vancouver. Il progetto fa parte di un piano strategico del governo federale e dell'Autorità Portuale per ridurre l'impatto ambientale delle attività portuali.

Il terminal Deltaport occupa una superficie di un chilometro quadrato e dispone di tre attracchi distribuiti su una lunghezza di 1.100 metri. La soluzione shore-to-ship power di ABB permetterà alle navi di connettersi alla rete elettrica della utility canadese BC Hydro invece di utilizzare generatori diesel di bordo. ABB fornirà progettazione, ingegneria e tecnologie essenziali come i sistemi di connessione in media tensione, protezione, controllo e comunicazione.

La possibilità di spegnere i motori delle navi quando sono ormeggiate ridurrà la produzione di sostanze inquinanti come gli ossidi di azoto e l'ossido di zolfo (NOx e SOx) così come l'inquinamento acustico e le vibrazioni, a supporto degli obiettivi di sostenibilità del terminal. Inoltre collegandosi alla rete di terra e spegnendo i motori, le navi non solo contribuiranno a ridurre l'impatto ambientale del porto, ma avranno anche diritto a uno sconto sulla fornitura di energia quale riconoscimento nei confronti della volontaria riduzione delle emissioni.

«Questa innovativa soluzione a basso consumo energetico - ha sottolineato Patrick Fragman, responsabile della divisione Grid Integration di ABB - porterà benefici all'Autorità Portuale e alla città, ma anche ad armatori e residenti locali, e ribadisce l'impegno di ABB nella creazione di valore per il cliente e nella riduzione dell'impatto ambientale».



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail