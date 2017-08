31 agosto 2017

Saipem ottiene commesse nel segmento offshore per circa 370 milioni di dollari

Ordini da Eni Angola, Eni Ghana e Nord Stream 2 AG

Saipem ha reso noto di aver acquisito da Eni Angola ordini di lavoro aggiuntivi relativi al progetto West Hub Development, a complemento di quelli precedentemente assegnati nel corso del 2016 e del 2017. Le ulteriori attività, che verranno realizzate dalla divisione E&C Offshore, prevedono la costruzione e la successiva installazione, in acque profonde, di Umbilicals, Risers e Flowlines (Deep Water SURF) necessari allo sviluppo del Blocco 15/06, situato a 350 chilometri a nord ovest di Luanda e a 130 chilometri a ovest di Soyo.

Saipem ha inoltre acquisito da Eni Ghana Exploration & Production Ltd., nell'ambito delle attività di Maintenance, Modifications ed Operations (MMO) che fanno capo sempre alla divisione E&C Offshore, un contratto relativo all'ingegneria, il procurement e la costruzione delle infrastrutture necessarie ad aumentare la capacità delle stazioni di gas situate presso i porti di Takoradi e Tema in Ghana.

Tra le nuove acquisizioni, infine, anche un contratto assegnato dal Nord Stream 2 AG per la realizzazione dell'ultimo tratto della relativa pipeline che attraversa il Mar Baltico e del suo approdo a terra a Greiswald in Germania.

Saipem ha specificato che il valore complessivo di queste acquisizioni è di circa 370 milioni di dollari.



