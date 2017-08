31 agosto 2017

Nei primi sei mesi del 2017 i terminal portuali del gruppo cinese CMPorts hanno movimentato 50,16 milioni di container (+8,9%)

Il traffico di rinfuse è stato pari a 249 milioni di tonnellate (+14,6%)

Nei primi sei mesi del 2017 i terminal portuali che sono gestiti dal gruppo China Merchants Port Holdings Co. (CMPorts), che sino ad un anno fa era denominato China Merchants Holdings (International) Co. (CMHI), hanno movimentato un traffico dei container pari a 50,16 milioni di teu, con un incremento del +8,9% rispetto a 46,07 milioni di teu nel primo semestre dello scorso anno.

Il solo traffico movimentato dai terminal situati nei porti della Cina continentale è ammontato a 37,88 milioni di teu (+9,9%). I terminal del gruppo nei porti di Hong Kong e Taiwan hanno movimentato 3,74 milioni di teu (+20,9%). Il traffico nei terminal esteri di CMPorts è stato pari a 8,54 milioni di teu, volume analogo a quello movimentato nella prima metà del 2016.

Complessivamente nel primo semestre di quest'anno le altre tipologie di carichi movimentate dai terminal del gruppo, costituiti essenzialmente da rinfuse, sono ammontate a 249 milioni di tonnellate (+14,6%), di cui 246 milioni di tonnellate movimentate nei porti della Cina continentale (+15,1%).

Il gruppo CMPorts ha chiuso il primo semestre del 2017 con un utile netto di circa 3,5 miliardi di dollari di Hong Kong (444 milioni di dollari USA) su ricavi pari a 4,06 miliardi di dollari di Hong Kong, con incrementi rispettivamente del +74,7% e del +5,4% sulla prima metà dello scorso anno. L'utile operativo si è attestato a circa 2,3 miliardi di dollari di Hong Kong (+68,7%).









