4 settembre 2017

Il governo di Copenhagen intende abolire la tassa di registrazione per le navi di seconda mano

Plauso dell'associazione degli armatori danesi

L'associazione degli armatori danesi ha reso noto che il governo di Copenhagen ha incluso nel proprio progetto di legge finanziaria per il 2018 una misura che prevede l'abolizione della tassa di registrazione speciale per le navi mercantili di seconda mano, costo - ha evidenziato l'associazione - che attualmente rende meno attrattiva la registrazione sotto la bandiera danese delle navi usate acquistate dalle compagnie di navigazione.

«Sappiamo dai contatti con le compagnie di navigazione danesi ed estere - ha specificato l'amministratore delegato dell'associazione Danish Shipping, Anne Steffensen - che la tassa di registrazione rappresenta un ostacolo nel momento in cui vogliono effettuare una registrazione sotto bandiera danese. Quindi sono lieta che questa tassa verrà rimossa rendendo la Danimarca un mercato più appetibile. Questo - ha sottolineato Steffensen - è un bene per il cluster marittimo danese e costituisce un forte segnale circa il fatto che la Danimarca sarà un importante centro marittimo globale».

L'associazione ha specificato che attualmente la registrazione di una nave di seconda mano sotto la bandiera danese comporta il pagamento di una tassa dell'importo pari ad un millesimo del valore della nave e di una tassa relativa ad un'iscrizione ipotecaria dell'importo pari ad un millesimo del valore del deposito cauzionale. Danish Shipping ha evidenziato che in molte nazioni marittime concorrenti la tassa ha un importo notevolmente inferiore.



