4 settembre 2017

Nuovi corsi della Fondazione G. Caboto per la formazione di allievi ufficiali

Due anni di formazione ed esperienze dirette a bordo con tre periodi di imbarco

La Fondazione “Istituto Tecnico Superiore per la Mobilità Sostenibile - G. Caboto” di Gaeta ha pubblicato due nuovi bandi per l'ammissione ai corsi biennali di alta formazione per 22 allievi al Corso di Conduzione del Mezzo Navale (Allievo Ufficiale di Navigazione) e 22 allievi al Corso di Gestione degli Apparati e Impianti di Bordo (Allievo Ufficiale di Macchine).

Durante i due anni di formazione verranno alternate fasi d'aula ed esperienze dirette a bordo: alle circa 1.500 ore di lezioni si avvicenderanno tre periodi di imbarco, per un totale di 12 mesi sempre retribuiti, che consentiranno ai giovani di conseguire il Diploma Tecnico Superiore (V livello EQF) e di accedere all'esame per il titolo di Ufficiale di Coperta o Macchina.

Le domande di ammissione ai corsi potranno essere presentate entro il 22 settembre. I candidati che avranno tutti i requisiti di ammissione dovranno superare una prova scritta e un colloquio interdisciplinare e motivazionale che mireranno ad accertare livello culturale, competenze, abilità scientifiche e tecnologiche del settore, abilita linguistiche ed informatiche. Per la preparazione alle prove di selezione sarà possibile prendere visione delle linee guida di preparazione all'esame, oltre all'opportunità di esercitarsi sui test delle selezioni precedenti, scaricabili sul sito web www.fondazionecaboto.it.



