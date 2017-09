5 settembre 2017

Aegean Shipping Management entrerà nel settore del trasporto marittimo di rinfuse secche

Ordine per la costruzione di quattro Kamsarmax più altre quattro in opzione

La compagnia greca Aegean Shipping Management ha annunciato il proprio prossimo ingresso nel settore del trasporto marittimo di rinfuse secche avendo ordinato al cantiere navale cinese Cosco Zhoushan della Cosco Shipping Heavy Industry Co. la costruzione di quattro navi portarinfuse Kamsarmax di 82.000 tonnellate di portata lorda con opzioni per due serie di altre due navi dello stesso tipo ciascuna, per un totale di otto rinfusiere.

Le nuove navi saranno prese in consegna a partire dalla seconda metà del 2019.

Aegean Shipping Management ha specificato che l'ingresso nel mercato delle dry bulk coincide anche con la costituzione dello spin-off Aegean Shipping Dry Bulk. «Abbiamo deciso ora di entrare nel settore delle dry bulk - ha spiegato il chairman della Aegean Shipping Management, George Melissanidis - per effettuare un investimento, avvantaggiandoci dei livelli storicamente bassi delle costruzioni, ritenendo nel contempo che questo settore è sulla strada per registrare una ripresa sostenibile a partire dal 2018-19. Crediamo che questo sia il momento giusto per l'ingresso e siamo molto lieti di collaborare con i nostri partner alla Cosco Shipping in questa entusiasmante impresa della Aegean Shipping Management. Sono convinto che l'iniziativa Dry Bulk avrà un grande successo».

Aegean Shipping Management ha evidenziato che le nuove navi verranno prese in consegna nel momento in cui molti analisti e osservatori ritengono che il settore del trasporto marittimo di rinfuse secche mostrerà una ripresa, con un aumento dei noli e dei traffici e una contemporanea crescita delle demolizioni di vecchie navi.



