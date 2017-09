6 settembre 2017

Nuove iniziative per monitorare le emissioni delle navi nel porto di Livorno

Riunione in Comune. Deciso il coinvolgimento delle compagnie di navigazione Oggi presso il Comune di Livorno si è svolto un incontro per affrontare le problematiche legate alle emissioni delle navi che attraccano nel porto cittadino. Nel corso della riunione è stata confermata una prima azione che sarà attuata dall'Agenzia Regionale per la protezione ambientale della Toscana (Arpat) che nelle prossime settimane, in base ad una convenzione stipulata con l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, avvierà una campagna mirata di rilevazione dei dati ambientali in zona portuale e nelle aree limitrofe al fine di ottenere un quadro conoscitivo esatto della situazione ( del 7 agosto 2017).

Inoltre è stato concordato di avviare, contestualmente al monitoraggio, un percorso che coinvolgerà necessariamente anche le compagnie di navigazione al fine di adottare misure affinché in tempi brevi siano in grado di controllare e ridurre le emissioni durante l'accesso e lo stazionamento delle navi nel porto.

Come modello di riferimento saranno prese iniziative e studi per ridurre al minimo gli impatti ambientali già fatti in altri porti italiani (per esempio la ricerca condotta sulle emissioni nel porto di Genova e il protocollo Blu Flag attuato nel porto di Venezia), in attesa dell'entrata in vigore nel 2020 della nuova disciplina europea che prevede limiti molto più restrittivi di quelli attuali sull'utilizzo dei carburanti.

Alla riunione hanno partecipato l'assessore comunale all'Ambiente, Giuseppe Vece, Claudio Vanni in rappresentanza dell'Autorità di Sistema Portuale, il capitano Bordonaro della Capitaneria di Porto di Livorno e il coordinatore per l'area vasta costiera Arpat, Gaetano Licitra.



