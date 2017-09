6 settembre 2017

Terex Corporation ha completato la cessione della propria quota in Konecranes

L'azienda americana ha sottolineato che sono state vendute per 317 milioni di dollari in più rispetto al valore originario

Il produttore di mezzi di sollevamento e movimentazione Terex Corporation ha reso noto di aver completato la vendita delle azioni della concorrente Konecranes, titoli che erano stati acquisiti nell'ambito dell'accordo per la cessione della divisione Material Handling & Port Solutions (MHPS) della Terex al gruppo finlandese Konecranes, operazione che è stata portata a termine all'inizio di quest'anno ( del 17 maggio e 8 agosto 2016 e dell'8 febbraio 2017).

Si tratta di 5,15 milioni di azioni di classe A che rappresentano circa il 6,5% del capitale della Konecranes, che sono state vendute, con cessione che sarà completata nei prossimi giorni, ad un prezzo di 36,50 euro per ciascuna azione, valore inferiore dell'1,7% rispetto al prezzo di chiusura di ieri.

Il presidente e amministratore delegato della Terex, John Garrison, ha confermato che con la vendita l'azienda americana «ha ceduto le proprie rimanenti azioni della Konecranes. Quando nel maggio 2016 abbiamo annunciato la vendita della MHPS - ha sottolineato - le azioni Konecranes che Terex avrebbe dovuto avere avevano un valore di circa 456 milioni di dollari. Complessivamente Terex riceverà circa 773 milioni di dollari per la cessione di queste azioni, elevando il corrispettivo totale ricevuto dalla Terex per la vendita della MHPS a circa 1,6 miliardi di dollari. Queste cifre dimostrano il consistente valore per gli azionisti della Terex che è stato creato con la vendita della nostra divisione MHPS e con la fusione Konecranes-MHPS».



