7 settembre 2017

Mercator Lines (Singapore) Ltd. sarà posta in liquidazione

L'istanza per l'avvio della procedura verrà presa in esame domani

La compagnia di navigazione Mercator Lines (Singapore) Ltd., che opera nel segmento del trasporto di rinfuse secche con una flotta di 13 navi, sarà posta in liquidazione. Non essendo andati a buon fine gli ulteriori tentativi di trovare acquirenti della compagnia dopo che lo scorso mese è sfumato un possibile accordo con Nickolaos Mitropoulos e Dimitrios Podaridis ( del 13 luglio 2017), non essendo state neppure individuate possibili modalità di ristrutturare l'azienda e non sussistendo ulteriori condizioni per estendere il periodo di amministrazione controllata, l'amministrazione giudiziario ha presentato istanza di liquidazione della società, richiesta che verrà presa in esame domani.







