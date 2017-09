7 settembre 2017

La tedesca Contargo ha assunto l'intero controllo della belga Transbox United

L'olandese United Container Transport ha ceduto la propria quota del 25% al gruppo di Duisburg

La società intermodale tedesca Contargo ha acquisito il 25% del capitale sociale della belga Transbox United non ancora in suo possesso divenendo unica proprietaria dell'azienda di Anversa, che opera principalmente servizi di trasporto fluviale di container che dai porti di Rotterdam e di Anversa vengono inoltrati verso Moerdijk ed altri terminal, tra cui Terneuzen e Wielsbeke in Olanda, Ghent in Belgio e Valenciennes in Francia, per poi proseguire verso le varie destinazioni europee. La quota è stata ceduta dall'olandese United Container Transport (UCT), società che a sua volta è specializzata nel trasporto di container via strada.

«Con questo passo - ha spiegato Maercel Hulsker, co-amministratore delegato della Contargo Waterway Logistics - rafforziamo ulteriormente la nostra posizione di mercato nel settore del trasporto di container tra i porti marittimi occidentali e anche al loro interno. Inoltre abbiamo intenzione di sviluppare ulteriormente i nostri servizi e di integrare ancora maggiormente le attività della Transbox nell'ambito del network della Contargo al fine di poter rispondere ancora più flessibilmente alle esigenze dei nostri clienti».







