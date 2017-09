7 settembre 2017

I porti italiani incontrano gli operatori internazionali del'industria crocieristica alla Seatrade Europe 2017

Sono riuniti nello stand promosso da Assoporti sotto lo slogan CruiseItaly, One country Many destinations

I porti italiani partecipano a Seatrade Europe 2017, l'evento fieristico internazionale sulle crociere che è in corso ad Amburgo, nell'ambito nello stand promosso dall'Associazione dei Porti Italiani (Assoporti) sotto lo slogan “CruiseItaly, One country Many destinations” così com'è avvenuto lo scorso marzo al Seatrade Cruise Global di Fort Lauderdale.

Nello stand sono presenti i sistemi portuali di Genova-Savona, La Spezia-Carrara, Livorno-Piombino, Civitavecchia, Napoli-Salerno, Bari-Brindisi, Taranto, Cagliari-Olbia, Palermo-Trapani-Porto Empedocle e il porto di Messina-Milazzo, oltre al porto di Venezia con la società terminalista VTP.

La Fiera Seatrade Cruise Europe si tiene ogni due anni ed è un punto di riferimento per tutti i porti e operatori del settore.

Sinora lo stand “CruiseItaly “ ha ospitato numerosi incontri tra i rappresentanti delle Autorità di Sistema Portuale italiane e i principali player internazionali. Si tratta - ha sottolineato il presidente di Assoporti, Zeno D'Agostino, trattenuto in Italia da impegni inderogabili - di «un'occasione importante per l'Italia dei Porti per presentare le sue bellezze e l'unicità del Bel Paese. L'azione dell'associazione a livello internazionale è mirata alla valorizzazione dei nostri porti, ma anche delle numerose località da visitare. La formula CruiseItaly si è dimostrata vincente e a Fort Lauderdale sono già previsti numerosi eventi per la portualità nazionale».



