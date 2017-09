11 settembre 2017

Exmar ha chiuso il primo semestre 2017 con una perdita netta di -34,1 milioni di dollari

I ricavi sono diminuiti del -19,2%

La società armatoriale belga Exmar, che ha una flotta costituita da 33 navi per gas di petrolio liquefatto, sei navi per gas naturale liquefatto e dieci unità FRSU, ha concluso il primo semestre del 2017 con ricavi pari a 44,6 milioni di dollari, con una flessione del -19,2% rispetto a 55,2 milioni di dollari nella prima metà del 2016. L'EBITDA è stato di segno negativo e pari a -17,8 milioni di dollari rispetto ad un EBITDA positivo per 14,6 milioni di dollari nei primi sei mesi dello scorso anno. Di segno negativo anche il risultato operativo che si è attestato a -22,0 milioni di dollari rispetto ad un EBIT positivo per 12,3 milioni di dollari nella prima metà del 2016.

Exmar ha concluso il primo semestre di quest'anno con un risultato dopo le imposte di segno negativo per -34,1 milioni di dollari rispetto ad un utile dopo le imposte di 33,7 milioni di dollari nel corrispondente periodo del 2016.







