11 settembre 2017

Vard costruirà una nave da crociera per spedizioni per l'australiana Coral Expeditions

Sarà consegnata nel primo trimestre del 2019

Oggi, dopo l'acquisizione di una commessa da Silversea Cruises per la costruzione di una nuova nave da crociera ( dell'11 settembre 2017, il gruppo navalmeccanico italiano Fincantieri ha ottenuto un altro ordine nel segmento delle navi da crociera. La controllata norvegese Vard ha infatti ricevuto dall'australiana Coral Expeditions un ordinativo per realizzare una nuova unità per spedizioni che sarà consegnata nel primo trimestre del 2019, con opzione per la costruzione di una seconda nave.

La nuova nave, che sarà la quarta della flotta della società australiana, sarà costruita nel cantiere navale vietnamita Vard Vung Tau. L'unità sarà lunga 93,5 metri, larga 17,2 metri e potrà ospitare 120 passeggeri in 60 cabine.







