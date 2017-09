12 settembre 2017

La compagnia di navigazione norvegese Hurtigruten diventerà azionista della società navalmeccanica Kleven

Nell'azienda cantieristica saranno investiti 300 milioni di corone norvegesi

La compagnia di navigazione norvegese Hurtigruten e i suoi proprietari, ovvero l'imprenditore norvegese Petter Anker Stordalen e la società di investimenti londinese TDR Capital, investiranno nella società navalmeccanica norvegese Kleven, di cui diverranno i principali azionisti.

Hurtigruten, Stordalen e TDR avranno infatti poco più del 40% del capitale della società cantieristica che continuerà ad essere sarà partecipata dalla John Kleven AS e dalla H-Invest AS, che sono gli attuali azionisti dell'azienda e che vi immetteranno nuovi fondi. Gli altri azionisti della Kleven saranno gli investitori norvegesi Åge Remøy e Magnus Roth (InYard Invest) e Per Lillebø e il gruppo navalmeccanico tedesco Lürssen, specializzato nella costruzione di grandi yacht.

Complessivamente gli investitori immetteranno nella Kleven nuovi fondi per 300 milioni di corone norvegesi (32 milioni di euro).

Attualmente Kleven sta costruendo due navi da crociera per spedizioni per la Hurtigruten, la Roald Amundsen e la Fridtjof Nansen, unità di 21mila tonnellate di stazza lorda che saranno lunghe 140 metri, potranno ospitare 530 passeggeri e verranno ultimate rispettivamente nel 2018 e nel 2019.

«Kleven - ha sottolineato l'amministratore delegato della compagnia di navigazione, Daniel Skjeldam - è stata la miglior scelta per la costruzione delle nostre nuove navi per spedizioni. Ciò evidenzia che il gruppo cantieristico è di livello mondiale. Ora noi stiamo rafforzando la Kleven, la regione e l'industria navalmeccanica norvegese in vista del futuro e ciò permette un'ulteriore crescita».

«Per noi - ha affermato il presidente della Kleven, Kjersti Kleven - è importante l'apporto di nuovi investitori con una visione industriale di lungo termine e con la condivisa ambizione di sviluppare ulteriormente la Kleven per farne un primario gruppo mondiale di costruzioni navali».



