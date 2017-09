13 settembre 2017

Il porto di Los Angeles ha stabilito il proprio nuovo record di traffico containerizzato movimentato ad agosto

Nei primi otto mesi di quest'ano il totale è stato di oltre 6,1 milioni di teu (+9,0%)

Lo scorso mese il porto di Los Angeles ha stabilito il proprio nuovo record di traffico containerizzato movimentato nel mese di agosto avendo totalizzato complessivamente 848mila teu, con un incremento del +6,1% rispetto all'agosto del 2016 quando era stato segnato il precedente record con 799mila teu. Al raggiungimento del nuovo picco complessivo di traffico dell'agosto 2017 ha contribuito la prosecuzione dell'aumento del volume di sbarchi di container pieni che ha totalizzato la quota record di 432mila teu (+5,1%). In crescita anche gli imbarchi di container pieni con 159mila teu (+4,0%) e la movimentazione di container vuoti che è stata pari a 256mila teu (+9,2%).

Nei primi otto mesi del 2017 il porto californiano ha movimentato un totale di oltre 6,1 milioni di teu, con una progressione del +9,0% rispetto al periodo gennaio-agosto dello scorso anno. I contenitori pieni allo sbarco sono aumentati rispettivamente del +6,5% e del + 11,3% attestandosi a 3,1 milioni e 1,3 milioni di teu. Il traffico di container vuoti è stato pari a più di 1,7 milioni di teu (+12,1%).







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec