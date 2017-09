14 settembre 2017

Logistica e settore agroalimentare nel Nord Est italiano

Assologistica ha organizzato uno specifico convegno che si terrà il 27 settembre a Treviso

La filiera dell'agroalimentare e il ruolo che infrastrutture e servizi logistici svolgono nel favorirne lo sviluppo saranno protagonisti di un convengo organizzato il prossimo 27 settembre a Treviso al Best Western Premier BHR Hotel Treviso Hotel da Assologistica in collaborazione con gruppo Basso e col patrocinio di Unindustria Treviso.

Nel corso dell'incontro, che è intitolato “Quale logistica per il settore dell'agro-alimentare del Nord Est?”, aziende produttive, operatori logistici e realtà infrastrutturali come gli interporti (in primis quelli di Verona e Padova) si confronteranno nel delineare valori e criticità legati alla distribuzione dei prodotti alimentari in un'area, quella del Triveneto, in cui la food economy gioca un ruolo importante.

Se i dati dell'export agroalimentare Triveneto sono soddisfacenti, con le esportazioni passate dal 5% a quasi il 10% in pochi anni, trainate in particolar modo dalla filiera del vino - hanno evidenziato gli organizzatori del convegno - a rafforzare il ruolo strategico del settore sono i risultati di un recente report di Ismea su scala nazionale, secondo il quale dopo cinque anni di segno negativo, nel primo semestre del 2017 la spesa degli italiani per l'acquisto di beni alimentari è tornata finalmente a crescere registrando un +2,5%, sostenuta sia dai prodotti confezionati (+3,2%) sia dai freschi (+1,1%).

La partecipazione al convegno è libera con obbligo di registrazione all'indirizzo http://bit.ly/2u144ow.

Programma

ore 8.45 Welcome Coffee e Registrazione 9.00-9.30 Inizio Lavori con i saluti di

Renzo Sartori

Vicepresidente di Assologistica con deleghe operative in materia di Logistica Alimentare

Valter De Bortoli

Vicepresidente di Unindustria Treviso con delega a Internazionalizzazione e Marketing Territoriale

Giordano Emo Capodilista

Membro di Giunta Confagricoltura con delega a Internazionalizzazione e Made in Italy

Elisa De Berti

Assessore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Trasporti - Regione Veneto 9.30 -10.00 Gianluca Toschi

Segretario alla Ricerca - Fondazione Nord Est 10.00-10.30 Damiano Frosi

Direttore Osservatorio Contract Logistics - Politecnico di Milano 10.30-10.45 Riccardo Pastore

Direttore Generale - Treviso Mercati 10.45-11.00 Andrea Sacchi

Marketing & Communication Manager- Number 1 Logistics Group 11.00-11.15 Mario Basso

Presidente - Gruppo Basso 11.15-11.30 Paolo Pandolfo

Direttore Logistica e Real Estate - Interporto Padova 11.30-11.45 Nicola Pizzoli

Amministratore Delegato - PIzzoli 11.45-12.00 Alberto Barbieri

Titolare - Smartlog 12.00-12.15 Damaso Zanardo

Vice-presidente - Beverete 12.15-12.30 Nicola Boaretti

Direttore Generale - Consorzio Zai Interporto Quadrante Europa 12.30-12.45 Luca Fraccaro

Sales & Marketing Director - Fraccaro Spumadoro 12.45-13.00 Andrea Bovo

Logistics Manager - Logistica Uno 13-14.30 PRANZO 14.30-14.45 Anna Carnielli

Avvocato - Studio Legale Carnielli 14.45-15.00 Fabio Roncadin

Direttore Supply Chain - Bofrost 15.00-15.15 Massimo Cecchinato

Business Development & Marketing Manager - Swisslog 15.15-15.30 Giuseppe Bortolussi

Amministratore Delegato - Interporto Centro Ingrosso Pordenone 15.30-15.45 Bruno Podbersig

Presidente e Amministratore Delegato - Delta1 15.45-16.00 Luca Giavi

Direttore - Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco 16.00-16.15 Marco Mari

Sustainability Advisor - Synthesis Group 16.15-16.30 Marcello Corazzola

Direttore Divisione Fercam Logistics & Distribution 16.30-16.45 Maurizio Cociancich

Sales & Marketing Manager - Sdag Autoporto di Gorizia 16.45-17.00 Nicola Sampieri

Direttore Commerciale & Affari Generali - FHL-Fahrenheit Logistics

MODERA

Massimiliano Montalti

Vicepresidente - Assologistica con delega a Magazzini Generali e Internazionalizzazione



