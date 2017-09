14 settembre 2017

Domani a Genova si terrà una tavola rotonda sul regolamento europeo sui servizi portuali

Gruppo Antichi Ormeggiatori e ANGOPI ospitano l'assemblea dell'associazione europea e internazionale degli ormeggiatori

Domani alle ore 9.30 a Palazzo San Giorgio a Genova, in occasione dell'assemblea annuale dell'European Boatmen's Association (EBA) e dell'International Boatmen's Linesmen's Association (IBLA) ospitata dal Gruppo Antichi Ormeggiatori del Porto di Genova e dall'Associazione Nazionale Gruppi Ormeggiatori e Barcaioli Porti Italiani (ANGOPI), si terrà una tavola rotonda sul tema “Requisiti professionali dei servizi tecnico-nautici. Funzioni e competenze dello Stato nel nuovo quadro normativo europei dei porti. Verso uno standard internazionale per il servizio di ormeggio” nel corso della quale Autorità Marittima e rappresentanti delle istituzioni e della portualità si incontreranno per approfondire il dibattito sul regolamento europeo sui servizi portuali recentemente approvato ( del 23 gennaio 2017).

Verrà affrontato, in particolare, il tema di comuni standard professionali per gli ormeggiatori, elevabili da ciascuno Stato in considerazione delle specifiche caratteristiche dei porti e del relativo traffico, con l’obiettivo di promuovere il valore della professionalità come presupposto fondamentale della sicurezza in tutti i porti del mondo.







