14 settembre 2017

Nell'intero 2017 il traffico crocieristico nei porti italiani segnerà un -7,8%

Il 6 ottobre a Palermo si terrà la settima edizione di Italian Cruise Day organizzata da Risposte Turismo e dall'AdSP del Mare di Sicilia Occidentale

Il prossimo 6 ottobre a Palermo, presso il Grand Hotel Villa Igiea, si terrà la settima edizione di Italian Cruise Day, forum per il comparto crocieristico organizzato da Risposte Turismo che, annunciando oggi l'evento, ha presentato anche le proprie ultime proiezioni sul traffico crocieristico in Italia. Gli ultimi dati evidenziano per l'intero anno 2017 un calo lievemente più accentuato rispetto a quello previsto in precedenza dalla società: quest'anno saranno 10,2 milioni i crocieristi movimentati dai porti nazionali, con una flessione del -7,8% sul 2016 anziché del -7,1% stimata ad inizio anno ( del 6 marzo 2017). Le toccate nave attese sono poco più di 4.400 (-11,3%) rispetto alle 4.500 previste in precedenza.

Analizzando nel dettaglio i numeri dei singoli porti, secondo le ultime stime di Risposte Turismo nel 2017 Civitavecchia si confermerà saldamente al primo posto con 2,2 milioni di passeggeri movimentati (-5,4% sul 2016) e 741 toccate nave (-11%), seguita da Venezia con 1,4 milioni di passeggeri movimentati (-11,4%) e 473 toccate nave (-10,6%) e Napoli con 950mila passeggeri movimentati (-27,3%) e 350 toccate nave (-29%). La società ha evidenziato che tra i risultati ottenuti dai vari scali si segnala, in un contesto ampiamente caratterizzato dalla presenza di segni meno, l'ottima performance del porto di Cagliari che è atteso a fine anno per la prima volta nella top ten degli scali crocieristici nazionali in virtù di 445mila passeggeri movimentati (+72,3%) e 170 toccate nave (+57,4%).

«Le stime di chiusura dell'anno - ha commentato Francesco di Cesare, presidente di Risposte Turismo - non possono che indurre i decision maker del comparto ad interrogarsi su come riconquistare i volumi di traffico persi. Una strada non semplice, che certamente dovrà contemplare da un lato un recupero di appeal internazionale quanto a destinazioni, itinerari e scali, così da convincere le compagnie ad orientare le scelte di deployment a beneficio del nostro paese, e dall'altro uno sforzo in più per conquistare la domanda italiana che, verosimilmente, imbarcandosi in un porto nazionale, sceglierebbe crociere che scalano in due se non tre realtà del Paese incidendo considerevolmente sul totale dei movimenti passeggeri. E certamente - ha rilevato ancora di Cesare - i porti, all'indomani della riforma sulla governance, dovranno impegnarsi non poco per adeguare la propria offerta ai servizi ed agli standard richiesti ormai con continuità dalle compagnie come, ad esempio, la profondità dei fondali e i possibili rifornimenti di LNG, due questioni sempre più inderogabili».

Quest'anno l'edizione dell'Italian Cruise Day, presentata questa mattina a Palermo, è organizzata da Risposte Turismo in partnership con l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale e con il supporto di CLIA Europe. All'evento sono attesi oltre 250 partecipanti provenienti da tutta Italia e il forum vedrà anche quest'anno in apertura la presentazione da parte di Francesco di Cesare dell'Italian Cruise Watch 2017, rapporto di ricerca sul settore crocieristico in Italia curato da Risposte Turismo contenente i dati più aggiornati e rilevanti e le previsioni per il futuro del comparto.

Tra le varie iniziative nell'ambito dell'evento, a conclusione del forum è in programma la nuova edizione di Carriere@ICD, career day dedicato al settore crocieristico che darà la possibilità a 50 giovani desiderosi di intraprendere un percorso professionale in questo comparto di ascoltare presentazioni aziendali e svolgere una serie di incontri e di colloqui one-to-one con alcune delle più importanti aziende del comparto, tra cui compagnie di crociera, aziende portuali, agenzie marittime, tour operator e network di agenzie di viaggio.

«Ospitare a Palermo un appuntamento consolidato come l'“Italian Cruise Day” che da anni sottolinea l'importanza di un settore, quello dell'industria crocieristica, rilevante per numeri e prodotto interno lordo per ciò che genera in termini di occupazione nell'intero paese - ha dichiarato il presidente dell'AdSP del Mare di Sicilia Occidentale, Pasqualino Monti - è per me un onore e un modo per avviare simbolicamente il mio lavoro di presidente della nuova Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia Occidentale che ingloba, oltre a Palermo e Termini Imerese, anche Trapani e Porto Empedocle, in un unico grande sistema di gestione. Il forum è anche l'occasione per evidenziare, assieme a tutto il cluster marittimo, gli aspetti e le potenzialità più rilevanti dello scenario attuale e delle prospettive del settore crocieristico italiano, prendendo coscienza della opportunità che esso riveste. Inoltre sono felice di accogliere i partecipanti in una città come Palermo, che ha sorpreso anche me, e che gli ospiti potranno visitare scoprendo quanta bellezza contiene».



Programma

09.30-10.00 REGISTRAZIONI E WELCOME COFFEE 10.00-10.40 AVVIO DEI LAVORI E SALUTI ISTITUZIONALI

Leoluca Orlando - Sindaco, Comune di Palermo

Zeno D'Agostino - Presidente, Assoporti 10.40-11.00 INTERVENTI DI APERTURA

Pasqualino Monti - Presidente, Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

Roberto Martinoli - Chairman, CLIA Italy

Kristijan Pavic - Presidente, MedCruise 11.00-11.15 ITALIAN CRUISE WATCH

Presentazione di Italian Cruise Watch 2017

Francesco di Cesare - Presidente, Risposte Turismo 11.15-11.30 KEYNOTE SPEECH

Crocieristica, una grande opportunità di crescita per il Paese

Kyriakos Anastassiadis - Chairman, CLIA Europe 11.30-12.45 TAVOLA ROTONDA PLENARIA

La crocieristica in Italia: stato dell'arte e prospettive future

Renato Coroneo - Segretario Generale, Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

Galliano Di Marco - Managing Director, Venezia Terminal Passeggeri

Antonio Di Monte - General Manager, Cagliari Cruise Port

Leonardo Massa - Country Manager, MSC Crociere

Massimo Provinciali - Segretario Generale, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale

Gianni Rotondo - General Manager Italy & EMEA Representative, Royal Caribbean International

Carlo Schiavon - Sales & Marketing Director, Costa Crociere 12.45-14.30 LUNCH BREAK

in contemporanea Conferenze stampa de “la Casa dei Porti Crocieristici Italiani” 14.30-15.30 TAVOLE ROTONDE PARALLELE

Tornare a crescere: su cosa puntare per attrarre domanda italiana

Alessandra Cabella - Sales Manager, Silversea

Francesco Paradisi - Senior Manager Business Development Italy, Norwegian Cruise Line

Domenico Pellegrino - Managing Director, Bluvacanze

Gianpaolo Vairo - Founder & CEO, Trust Force

La portualità crocieristica italiana: la prospettiva degli agenti marittimi

Eugenio Kielland - Managing Director, Hugo Trumpy

Alessandro Santi - Direttore Generale, Mirco Santi

Sergio Senesi - CEO, Cemar Agency Network

Giulio Schenone - CEO, Medov 15.30-15.40 PREMI DI LAUREA

Consegna del “Premio di Laurea Italian Cruise Day” e del “Premio di Laurea Assoporti” 15.40-16.10 DIALOGO

La gestione dei tra#ci fly&cruise: aeroporti a confronto

Fulvio Fassone - Direttore Commerciale, AdR - Aeroporti di Roma

Fabio Giambrone - Presidente, GESAP - Aeroporto di Palermo 16.10-16.20 KEYNOTE SPEECH

La città liquida: strategie innovative per le città portuali

Maurizio Carta - Professore Ordinario di Urbanistica e Pianificazione Territoriale, Università di Palermo 16.20-16.45 FACE TO FACE

Dove andranno le navi?

Federico Bartoli - Itinerary Planning Director, Costa Crociere

Gianluca Suprani - Head of Global Port Development and Shore Activities, MSC Cruises 16.45-18.00 APERITIVO FINALE



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail