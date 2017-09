15 settembre 2017

Massimo Provinciali nominato segretario generale dell'AdSP del Mar Tirreno Settentrionale

Il Comitato di gestione dell'ente ha adottato il regolamento di funzionamento che disciplina le sue attività

Oggi il Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale ha deliberato la nomina di Massimo Provinciali a segretario generale dell'ente, carica che ricopre dal 23 novembre 2011 prima come segretario generale dell'Autorità Portuale di Livorno e da ora con lo stesso incarico nell'AdSP, la nuova authority che - come stabilito dal decreto legislativo n. 169/2016 - è subentrata all'ente portuale labronico nella gestione del porto di Livorno e che amministra anche gli approdi di Piombino, Portoferraio, Rio Marina, Cavo e dell'isola Capraia.

Nel corso della seduta, cominciata con un minuto di silenzio in memoria delle otto vittime della disastrosa alluvione che la notte di domenica scorsa ha colpito Livorno, il Comitato di gestione ha adottato anche il regolamento di funzionamento che disciplina lo svolgimento delle sue attività ed ha determinato l'ammontare dei gettoni di presenza spettanti ai suoi componenti del Comitato (30 euro per ogni partecipazione). Ne sono esclusi il presidente dell'Adsp e l'ingegner Giovanni Bonadio.

Inoltre il Comitato di gestione ha determinato l'ammontare dell'emolumento del presidente dell'Adsp, Stefano Corsini, «tenuto conto - precisa una nota dell'ente portuale - che il sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale è ai primi posti della classifica nazionale per volumi di traffico; che il sistema portuale include le aree dichiarate dal Ministero dello Sviluppo Economico “di crisi complessa” e quindi destinatarie di programmi e risorse di particolare impatto e rilievo; che dovranno essere realizzati progetti infrastrutturali e industriali di assoluto rilievo e complessità, quali la Darsena Europa; che la fase di implementazione della riforma di cui al decreto legislativo n.169 del 2016, soprattutto per quanto riguarda la strutturazione dell'Adsp, che comprende due ex Autorità Portuali, il comparto insulare della porzione nord dell'Arcipelago Toscano, presenta particolari difficoltà».



