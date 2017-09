15 settembre 2017

JSV Logistic inaugurerà un nuovo servizio settimanale di linea tra i porti di Malaga e Genova

La prima partenza domenica dallo scalo spagnolo

Domenica la compagnia spagnola JSV Logistic inaugurerà un nuovo servizio marittimo settimanale tra la Spagna e l'Italia che collegherà i porti di Malaga e di Genova. Sulla rotta, con la quale la compagnia attraverso Malaga servirà anche le Isole Canarie, saranno impiegate le navi portacontainer Doris Schepers e Neuburg, entrambe della capacità di 800 teu.







