18 settembre 2017

Terzo trimestre consecutivo in utile per il gruppo armatoriale francese CMA CGM

Confermato l'ordine per nove nuove portacontainer da 22.000 teu

Nel secondo trimestre di quest'anno il gruppo armatoriale francese CMA CGM ha registrato ricavi pari a 5,55 miliardi di dollari, con una crescita del +56,9% rispetto al corrispondente periodo del 2016 che è determinata dell'inclusione nel perimetro di consolidamento del gruppo, con effetto dal 14 giugno 2016, del volume d'affari della Neptune Orient Lines (NOL) di Singapore e della sua compagnia di servizi marittimi containerizzati APL ( del 28 giugno 2016) nonché dal rialzo dei noli, con un ricavo medio per container trasportato che è risultato superiore del +12,5% rispetto al secondo trimestre dello scorso anno. L'utile operativo è ammontato a 472,7 milioni di dollari rispetto ad un risultato operativo di segno negativo per -81,0 milioni di dollari nel trimestre aprile-giugno dello scorso anno. L'utile netto è stato pari a 226,8 milioni di dollari rispetto ad una perdita netta di -122,6 milioni di dollari nel secondo trimestre del 2016.

Nel secondo trimestre del 2017 la flotta di portacontainer del gruppo francese ha trasportato volumi di carichi containerizzati pari ad oltre 4,7 milioni di teu (+33,3%).

Nel primo semestre di quest'anno la flotta della CMA CGM ha trasportato complessivamente 9,0 milioni di teu, con un incremento del +40,2% sulla prima metà del 2016.

CMA CGM ha chiuso il primo semestre del 2017 con un utile netto di 319,9 milioni di dollari su ricavi pari a 10,17 miliardi di dollari rispetto ad una perdita netta di -217,4 milioni di dollari su ricavi pari a 6,94 miliardi di dollari nel primo semestre dello scorso anno. Il risultato operativo è stato di segno positivo per 732,3 milioni di dollari rispetto ad un risultato operativo di segno negativo per -88,6 milioni di dollari nei primi sei mesi del 2016.

Commentando i risultati conseguiti dal gruppo nella prima metà di quest'anno l'amministratore delegato, Rodolphe Saadé, ha confermato che CMA CGM ha recentemente ordinato la costruzione di nove portacontainer da 22.000 teu, navi che saranno costruite dai cantieri navali cinesi Hudong-Zhonghua Shipbuilding e Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding e che verranno prese in consegna a partire dalla fine del 2019.

CMA CGM prevede che nel secondo semestre di quest'anno proseguirà la crescita del risultato operativo del gruppo.









Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec