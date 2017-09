18 settembre 2017

A luglio 2017 gli aumenti tendenziali delle esportazioni è importazioni italiane sono risultati pari a +5,1% e +10,5%

Rispetto al mese precedente l'export è calato del -1,4% e l'import è cresciuto del +0,9%

L'Istituto Nazionale di Statistica ha reso noto che a luglio 2017 il commercio con l'estero dell'Italia, rispetto al mese precedente, ha registrato una diminuzione per le esportazioni (-1,4%) e una crescita per le importazioni (+0,9%). L'Istat ha precisato che il calo congiunturale dell'export coinvolge sia i mercati extra UE (-1,8%) sia, in misura minore, l'area UE (-1,1%) e che tutti i raggruppamenti principali di industrie sono in diminuzione, a eccezione dei beni di consumo (+0,6%).

Nel trimestre maggio-luglio 2017, rispetto al trimestre precedente, l'export è risultato stazionario e sintesi dell'aumento delle vendite dell'area UE (+0,7%) e della diminuzione di quelle dell'area extra UE (-0,8%). Nello stesso periodo le importazioni hanno registrano una crescita (+1,0%).

L'Istat ha specificato che a luglio 2017 la crescita tendenziale dell'export, ovvero rispetto allo stesso mese dello scorso anno, si è mantenuta positiva (+5,1%) e ha riguardato sia l'area UE (+6,2%) sia quella extra UE (+3,8%); l'aumento dell'import (+10,5%) è stato determinato da un forte dinamismo degli acquisti da entrambe le aree di sbocco (+12,1% per l'area UE e +8,2% per l'area extra UE).

Tra i settori che hanno contribuito in misura più rilevante alla crescita dell'export, si segnalano articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+22,8%), autoveicoli (+14,0%), sostanze e prodotti chimici (+7,9%), prodotti alimentari, bevande e tabacco (+7,6%), prodotti delle altre attività manifatturiere (+5,7%) e macchine e apparecchi n.c.a. (+5,4%).

Rispetto ai principali mercati di sbocco, si segnala la marcata crescita tendenziale delle esportazioni verso Stati Uniti (+9,9%) e Regno Unito (+7,9%).

A luglio 2017 il surplus commerciale è risultato di 6,6 miliardi di euro (+7,8 miliardi a luglio 2016). Nei primi sette mesi dell'anno l'avanzo commerciale ha raggiunto 25,6 miliardi (+45,3 miliardi al netto dei prodotti energetici) con una crescita sostenuta sia per l'export (+7,6%) sia per l'import (+11,2%) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Nel mese di luglio 2017 l'indice dei prezzi all'importazione dei prodotti industriali è diminuito del -0,3% rispetto al mese precedente ed è aumentato del +1,8% nei confronti di luglio 2016.



