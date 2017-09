19 settembre 2017

DP World comprerà Dubai Maritime City e Drydocks World

Entrambe le transazioni saranno portate a termine entro il primo trimestre del prossimo anno

Il gruppo terminalista DP World di Dubai ha siglato accordi per comprare il polo industriale e commerciale Dubai Maritime City (DMC), che è specializzato nel settore marittimo ed occupa un'area di 2,3 milioni di metri quadri, e la società di riparazioni navali Drydocks World. L'investimento complessivo ammonterà a 405 milioni di dollari, di cui 180 milioni per l'acquisizione della DMC e 225 milioni di dollari come apporto di capitale in Drydocks.

Secondo le previsioni, entrambe le transazioni saranno portate a termine entro il primo trimestre del prossimo anno.

DP World ha evidenziato che le acquisizioni rafforzeranno la presenza del gruppo nel settore marittimo e che, in particolare, Drydocks potrà realizzare sinergie con P&O Maritime, la compagnia di navigazione del gruppo che opera una flotta di navi specializzate che include rimorchiatori e altre unità per lo svolgimento di servizi tecnico-nautici e per il trasporto merci.



