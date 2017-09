19 settembre 2017

CMA CGM ha siglato un accordo di partnership strategica con la società indiana di servizi informatici Infosys

L'azienda di Bangalore insedierà un centro per lo sviluppo e l'innovazione a Marsiglia

CMA CGM ha siglato un accordo di partnership strategica con la società indiana di servizi informatici Infosys che ha lo scopo di semplificare e modificare le applicazioni informatiche del gruppo armatoriale francese. L'intesa, che ha una durata di sette anni, prevede tra l'altro che l'azienda indiana apra un centro per lo sviluppo e l'innovazione a Marsiglia, città in cui ha sede il quartier generale della CMA CGM, e che nel contempo Infosys acquisisca il centro di sviluppo informatico della CMA CGM a Dubai.

«L'innovazione e la digitalizzazione - ha sottolineato l'amministratore delegato della CMA CGM, Rodolphe Saadé, in occasione della presentazione dell'accordo - sono al centro della nostra strategia. Intendiamo creare un vantaggio competitivo offrendo ai nostri clienti il meglio delle nuove tecnologie. La partnership con Infosys è fondamentale per raggiungere questo obiettivo. Con l'installazione del loro centro di innovazione a Marsiglia, noi approfitteremo della loro esperienza e della loro vicinanza. Di ciò beneficerà tutto il territorio».

«La semplificazione dell'impronta tecnologica e lo sfruttamento delle tecnologie di nuova generazione - ha commentato il presidente di Infosys Europe, Rajesh Krishnamurthy - costituiscono una priorità per il settore ipercompetitivo del trasporto marittimo e della logistica. Saremo lieti di portare la nostra esperienza alla CMA CGM consentendo loro di accedere alle ultime innovazioni tecnologiche, con soluzioni software flessibili e competitive che rispondono alle loro aspettative».





