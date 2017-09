19 settembre 2017

Quattro corsi presso l'Accademia Italiana della Marina Mercantile per lavorare sulle navi passeggeri

Si terranno nelle sedi di Genova, Arenzano e Lavagna

Sono state aperte le iscrizioni ai corsi di alta formazione professionale organizzati dalla Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile e finanziati dalla Regione Liguria attraverso il Fondo Sociale Europeo nell'ambito del progetto Blue Economy. Le lezioni partiranno il prossimo inverno grazie alla collaborazione delle compagnie di navigazione Costa, MSC e Grandi Navi Veloci che sono state coinvolte direttamente nella definizione delle nuove figure professionali di cui c'è richiesta a bordo delle loro navi e che partecipano all'organizzazione del tirocinio a bordo, necessario per completare i percorsi di formazione. Le compagnie si sono anche impegnate a inserire nel proprio staff un'alta percentuale degli allievi promossi al termine dei percorsi formativi (circa il 70% dei giovani).

I ragazzi interessati, e che saranno ammessi a seguito delle prove di ingresso, potranno frequentare i corsi presso le diverse sedi operative di Accademia: a Genova (Villa Candida), ad Arenzano (Villa Figoli) e a Lavagna (Villa Spinola).

I corsi sono volti all'ottenimento di quattro attestati. Il corso per Assistenti D'Ufficio alle comunicazioni di bordo, organizzato grazie alla partnership con Grandi Navi Veloci, si svolgerà presso la sede genovese dell'Accademia e mira a formare una figura di supporto all'attività del Comando Nave, affiancandolo nel servizio delle comunicazioni e dell'amministrazione. L'Assistente si occuperà anche di contabilità e servizi connessi all'operatività della nave. La scadenza del bando di selezione è prevista il prossimo 13 ottobre alle ore 12.00.

Il corso per Desktop Publisher, in partnership con Costa Crociere, si terrà nella sede di Arenzano e formerà colui che a bordo della nave da crociera sarà il responsabile di tutto il materiale cartaceo da diffondere sia agli ospiti sia al personale, per quanto riguarda la scrittura e la composizione grafica. La scadenza del bando è prevista il prossimo 3 ottobre alle ore 12.00.

Il corso per Photographer, in partnership con MSC Crociere, prevede la formazione di fotografi il cui compito sarà di ritrarre gli ospiti a bordo delle navi e si terrà nella sede di Lavagna. La scadenza del bando è prevista il prossimo 13 ottobre alle ore 12.00.

Il corso per Shop Seller, in partnership con MSC Crociere, prevede la formazione di addetti il cui compito sarà di informare gli ospiti su offerte speciali, promozioni e vantaggi e di promuovere i prodotti e l'immagine aziendale. Il corso si svolgerà nella sede di Lavagna e la scadenza del bando è fissata il prossimo 27 ottobre alle ore 12.00.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail