19 settembre 2017

Confetra, il Ministero conferma la gratuità dei servizi dei Port Community System

Avviato lo studio per dotare tutti i porti italiani di uno standard comune di PCS

La Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica (Confetra) ha reso noto di aver avuto conferma da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti della gratuità, non derogabile, dei servizi dei Port Community System (PCS), salvo quando siano realizzati nuovi servizi “di mercato”.

Secondo Confetra, questa gratuità potrà essere perseguita anche remunerando i costi di manutenzione e gestione dei PCS attraverso una delle tasse, imposte e contributi addizionali che già gravano sul sistema portuale e logistico, applicate spesso in deroga ai disposti del c.8 art. 5 legge 84/94 e seguenti integrazioni e/o modifiche.

Confetra ha inoltre preso atto dell'avvio da parte della Associazione dei Porti Italiani (Assoporti), attraverso Assoporti Servizi, dello studio per dotare tutti i porti italiani di uno standard comune di Port Community System alle condizioni più volte dichiarate dal gestore.



