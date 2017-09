20 settembre 2017

Nella prima metà del 2017 il gruppo logistico GEFCO ha registrato un EBITDA in crescita del +25,8%

I ricavi sono ammontati a 2.262 miliardi di euro (+1,9%)

Il gruppo logistico GEFCO, che è leader europeo nella logistica automotive, ha reso noto di aver concluso il primo semestre di quest'anno con ricavi pari a 2.262 miliardi di euro, in crescita del +1,9% sulla prima metà del 2016, e con un un EBITDA di 15 milioni di euro (+25,8%).

GEFCO ha specificato che l'incremento del volume d'affari è stato determinato soprattutto dalla ripresa del mercato automobilistico europeo, dal consolidamento dell'economia in Europa e dal costante ampliamento del portafoglio clienti a livello mondiale. Quanto all'EBITDA - ha precisato il gruppo - l'aumento significativo è stato favorito dalla politica proattiva lanciata da GEFCO volta ad ottimizzare il procurement e ridurre i costi fissi; inoltre il modello di business “asset-light” del gruppo ha contribuito a un'efficace gestione dei costi da parte dell'azienda.

«A metà anno - ha sottolineato il presidente del gruppo, Luc Nadal - GEFCO conferma il trend positivo della sua performance operativa e finanziaria già mostrato nel 2016, con un EBITDA in crescita del 25,8%. Inoltre, l'aumento del fatturato dell'1,9% dimostra la forza delle nostre relazioni con i clienti storici e il continuo e solido sviluppo commerciale di una base clienti sempre più ampia, in cui abbiamo registrato un incremento del 6%».



