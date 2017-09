21 settembre 2017

Ulteriore ordine ad ABB per colonnine di ricarica veloce degli autoveicoli elettrici sulle autostrade tedesche

Commessa per 117 stazioni che segue un precedente ordine per 68 colonnine

Il gruppo elvetico ABB ha ricevuto un nuovo ordinativo nel settore delle stazioni di ricarica degli autoveicoli elettrici. Il fornitore di energia EnBW ha commissionato all'azienda svizzera l'ampliamento della rete dei sistemi di ricarica sulle autostrade tedesche, ordine che prevede la fornitura di ulteriori 117 colonnine di ricarica veloce presso le stazioni di servizio Tank & Rast che si aggiunge ad un precedente analogo ordine emesso lo scorso anno nei confronti di ABB per 68 stazioni di ricarica veloce.

L'ultima generazione di colonnine di ricarica ABB è connessa a internet tramite una soluzione cloud consentendo, tra l'altro, pagamenti non in contanti. Il portafoglio dell'azienda di soluzioni di ricarica veloce in corrente continua spazia dai sistemi a parete da 20 kW alle colonnine di ricarica ultra veloci da 600 kW per autovetture e autobus elettrici.

Le stazioni di ricarica veloce che sono in fase di installazione per EnBW hanno una capacità di carica di 50 kW e sono molto compatte il che le rende particolarmente adatte per aree di sosta su autostrada, stazioni di servizio, concessionarie automobilistiche, sedi aziendali e aree cittadine ad alta frequentazione. Le stazioni di ricarica possono essere installate in quasi tutte le aree di parcheggio e i veicoli possono essere ricaricati in 30 minuti.



