21 settembre 2017

Ancora incertezza sugli ordini della MSC per 11 nuove portacontainer da 22.000 teu

DSME conferma una commessa per cinque navi di grande capacità. Altre sei potrebbero essere costruite da SHI

Mentre organi di stampa oggi confermano che il gruppo armatoriale elvetico Mediterranean Shipping Corporation (MSC) avrebbe ordinato alla società cantieristica sudcoreana Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. (DSME) la costruzione di 11 portacontainer da 22.00 teu, in un comunicato alla Borsa di Corea l'azienda navalmeccanica di Seul ha reso noto di aver ottenuto da un armatore europeo un ordine del valore complessivo di 926,6 miliardi di won (820 milioni di dollari) per la costruzione di cinque portacontainer da consegnarsi entro il 15 marzo 2020, ordine che include un'opzione relativa al sistema di propulsione delle navi di cui tuttavia non sono stati specificati i dettagli. La nota della DSME non precisa neppure la capacità di trasporto containerizzato delle nuove navi, ma il valore dell'ordine fa supporre che sia prossima ai 22.000 teu.

Secondo fonti di stampa sudcoreane, MSC sarebbe inoltre in procinto di ordinare sei portacontainer da 22.000 teu all'altra società cantieristica sudcoreana Samsung Heavy Industries (SHI).







