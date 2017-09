21 settembre 2017

È stata istituita ANITA-TI per dar voce al trasporto alimentare in Italia e in Europa

ANITA ha aderito alla Transfrigoroute International, di cui ha assunto la rappresentanza

L'ANITA - Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici ha aderito alla Transfrigoroute International, l'associazione internazionale fondata nel 1955 che rappresenta le società di autotrasporto che operano nel settore del trasporto a temperatura controllata e gli operatori, i costruttori, gli allestitori di veicoli e attrezzature del freddo.

Con l'iniziativa l'associazione italiana, che ha assunto la rappresentanza della Transfrigoroute International, ha appositamente creato ANITA-TI, nuova realtà nata per incidere sulle politiche europee e nazionali del settore, per aumentare la produttività e la qualità dei servizi offerti e per migliorare la logistica della catena del freddo, incoraggiando il progresso tecnologico, con particolare riferimento alle tematiche dell'igiene alimentare, della tutela ambientale. Inoltre ANITA-TI vuole essere un punto di riferimento anche per costruttori ed allestitori, partner essenziali nella filiera del settore alimentare.

ANITA ha evidenziato che l'industria alimentare è uno dei settori trainanti dell'economia italiana, che continua a registrare trend di crescita con un +6,9% a luglio 2017 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.



