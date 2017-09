22 settembre 2017

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha incontrato il presidente dell'AdSP del Mar Ligure Occidentale

Tra i temi affrontati, le priorità del sistema portuale dopo la fusione delle Autorità Portuali di Genova e Savona, gli investimenti infrastrutturali e la tariffa per il PCS

Ieri il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, a Genova per l'inaugurazione della 57ª edizione del Salone Nautico Internazionale, ha incontrato il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Paolo Emilio Signorini, con il quale ha esaminato alcuni temi, tra cui le priorità del sistema portuale relativamente all'attuazione della riforma che ha portato alla fusione tra le due ex Autorità Portuali di Genova e Savona, i principali investimenti infrastrutturali e l'introduzione della tariffa per l'utilizzo dei servizi strettamente connessi al Port Community System (PCS).

Signorini ha evidenziato che l'AdSP del Mar Ligure Occidentale ha sostanzialmente adottato tutti i principali atti di programmazione necessari per il funzionamento dell'ente: bilancio 2017, POT, nuova pianta organica e linee guida per il reclutamento del personale, e che sono in corso le procedure per l'assegnazione di incarichi dirigenziali e non ai fini del rafforzamento tecnico della struttura.

Tra le priorità infrastrutturali, in primo piano l'accesso al Fondo per il finanziamento della progettazione delle opere prioritarie del Ministero per finanziare lo studio di fattibilità della nuova diga Foranea anche alla luce degli elementi emersi dalle analisi per la determinazione dell'ondazione residua all'imboccatura di Ponente. L'AdSP ha sottolineato che l'opera riveste un carattere di sicura rilevanza strategica per la competitività del sistema portuale e dell'intera portualità nazionale. Sempre con riferimento al bacino portuale di Sampierdarena, sono state analizzate le prossime attività necessarie per definire la concessione di Calata Bettolo e l'ammodernamento e prolungamento del nuovo parco ferroviario "Rugna”. Considerati gli ingenti investimenti pubblici già realizzati nell'area, è stata ribadita l'urgenza di rendere presto operativo l'intero compendio.

È stato inoltre valutato positivamente l'andamento dei lavori per il secondo binario e l'elettrificazione delle banchine di Voltri e della nuova Piattaforma di Vado. È stata anche ribadita la necessità di assicurare il corretto funzionamento del PCS di Genova e Savona nell'ambito del processo di costruzione e sperimentazione delle modalità di integrazione dei diversi nodi portuali e logistici.

Infine il ministro ha svolto alcune considerazioni sul posizionamento strategico della portualità italiana nello scenario internazionale e in particolare dei traffici tra Asia, Medio Oriente e Italia.



