22 settembre 2017

Il 2 ottobre a Genova si terrà il convegno “Ports, Intermodality and Logistics in the Rhine-Alpine Corridor”

Tre coordinatori europei illustreranno le politiche della UE in materia di trasporti e infrastrutture

Il prossimo 2 ottobre a Palazzo San Giorgio a Genova si terrà il convegno “Ports, Intermodality and Logistics in the Rhine-Alpine Corridor”, primo evento internazionale organizzato dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale presieduta da Paolo Emilio Signorini, che aprirà i lavori alle ore 9.30 dopo i saluti del sindaco di Genova, Marco Bucci.

Tre coordinatori europei (Pawel Wojciechowski, Rhine Alpine Corridor; Carlo Secchi, Atlantic Corridor e Brian Simpson, Motorways of the Sea) illustreranno le politiche della UE in materia di trasporti e infrastrutture, fornendo indicazioni sul ruolo dei porti liguri e del sistema logistico del Nord Italia quale porta di accesso dal Mediterraneo ai mercati europei.

Discuteranno con loro, nella sessione di apertura, Iolanda Romano, commissario governativo al Terzo Valico, Gianpiero Strisciuglio, direttore commerciale ed esercizio di RFI, e Marco Sanguineri, segretario generale dell'AdSP. L'assessore regionale allo Sviluppo economico Edoardo Rixi trarrà le conclusioni, inquadrando ruolo e indirizzi della Regione Liguria nell'ambito della Macroregione Logistica del Nord Ovest.

Durante le successive sessioni tecniche rappresentanti di porti, compagnie marittime, imprese di trasporto e logistica e utenza approfondiranno il tema del miglioramento dell'integrazione della supply chain fra mare e terra, attraverso innovazione tecnologica, potenziamento delle infrastrutture, miglioramento dei servizi ferroviari e cooperazione.

L'AdSP del Mar Ligure Occidentale ha rilevato che per il coordinatore del corridoio Rhine-Alpine Wojchiechowski, a circa un anno dall'ultima visita in Liguria, sarà l'occasione per verificare lo stato di avanzamento dei lavori in atto nei bacini portuali e sull'asse ferroviario di collegamento verso Nord, anche attraverso un sopralluogo al cantiere del Terzo Valico organizzato insieme con Regione Liguria, RFI e COCIV il prossimo 3 ottobre.

Il forum “Ports, Intermodality and Logistics in the Rhine-Alpine Corridor” è parte delle attività di comunicazione del progetto Vamp Up, cofinanziato dall'Unione Europea attraverso la Connecting Europe Facility e mirato al potenziamento del nodo multimodale di Vado Ligure.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail