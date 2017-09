25 settembre 2017

Lo scorso mese il porto di Valencia ha stabilito il proprio nuovo record di traffico dei container movimentato ad agosto

Nei primi otto mesi del 2017 il traffico complessivo delle merci è stato di 49.071.233 tonnellate (+2,9%)

Lo scorso mese il sistema portuale di Valencia, formato dagli scali di Valencia, Sagunto e Gandía, ha registrato il proprio nuovo record di traffico dei container movimentato nel mese di agosto avendo totalizzato 452.642 teu, con un incremento del +8,7% rispetto all'agosto 2016 quando era stato stabilito il precedente record con 415.955 teu. Il totale dell'agosto 2017 è inoltre inferiore solo al record mensile assoluto di traffico stabilito dal sistema portuale nell'aprile 2015 con 455.070 teu.

Lo scorso mese il solo porto di Valencia ha movimentato 448.414 teu, cifra che costituisce il nuovo record del porto per il mese di agosto e che rappresenta un incremento del +9,5% rispetto al precedente record di 409.679 teu raggiunto nell'agosto 2016.

Il nuovo record per il mese di agosto segnato dall'intero sistema portuale di Valencia è stato determinato principalmente dalla crescita del traffico di container pieni sia in importazione che in esportazione e in transito che è stato pari a 360.357 teu, con una progressione del +17,5% rispetto a 306.692 teu movimentati nell'agosto 2016. Lo scorso mese i contenitori pieni in esportazione sono ammontati a 81.170 teu (+18,1%), i container pieni in importazione sono stati pari a 66.082 teu (+18,1%) e i container in transito sono stati 213.103 teu (+17,1%). La movimentazione di container vuoti è stata di 92.285 teu, con un calo del -15.9% rispetto all'agosto 2016.

Nei primi otto mesi del 2017 il sistema portuale di Valencia ha movimentato complessivamente 3.200.935 teu, con un aumento del +1,4% sul periodo gennaio-agosto dello scorso anno. Il solo traffico di container pieni è cresciuto del +6,8%, con un rialzo del +7,9% dei teu pieni in esportazione, un aumento del +5,3% dei container pieni in importazione e un incremento del +4,4% dei container pieni in transito. La movimentazione di container vuoti è diminuita dal -18,5%.

Nel solo porto di Valencia nei primi otto mesi di quest'anno il traffico containerizzato complessivo è stato pari a 3.165.851 teu (+1,6%).

Globalmente nei primi otto mesi del 2017 il sistema portuale di Valencia ha movimentato 49.071.233 tonnellate di merci, con una crescita del +2,9% sullo stesso periodo del 2016. La merce containerizzata è stata pari a 37,6 milioni di tonnellate (+5,0%). In aumento è risultato anche il traffico di merci convenzionali con 7,5 milioni di tonnellate (+2,7%), mentre le rinfuse liquide e secche sono diminuite attestandosi rispettivamente a 2,3 milioni di tonnellate (-5,3%) e 1,4 milioni di tonnellate (-21,4%). La movimentazione di autovetture nuove è rimasta stabile essendo ammontata a 514.477 mezzi (+0,3%).

Nei primi otto mesi di quest'anno il traffico dei passeggeri nel sistema portuale di Valencia è stato di 678.190 persone (+21,2%), di cui 230.360 crocieristi (+6,0%) e 447.380 passeggeri dei traghetti (+30,8%).



