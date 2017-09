25 settembre 2017

Fincantieri costruirà una nave da crociera di 113.000 tonnellate di stazza lorda per Cunard

Avrà una capacità di 3.000 passeggeri, verrà costruita a Monfalcone e sarà consegnata nel 2022

Il gruppo crocieristico statunitense Carnival Corporation ha siglato con l'azienda navalmeccanica italiana Fincantieri un memorandum of agreement per la costruzione di una nave passeggeri di prossima generazione destinata allo brand di lusso Cunard del gruppo americano. Il contratto sarà operativo quando tutte le condizioni tecnico-finanziarie saranno soddisfatte.

Fincantieri ha reso noto che la nave sarà costruita nel cantiere navale di Monfalcone ed entrerà a far parte della flotta dell'armatore nel 2022. L'unità avrà stazza lorda di circa 113.000 tonnellate e potrà ospitare 3.000 passeggeri. La nuova nave sarà la 249esima a battere la bandiera di Cunard e la prima dal 2010 quando Fincantieri consegnò alla compagnia crocieristica Queen Elizabeth, tre anni dopo Queen Victoria nel 2007, portando a quattro le unità del brand contemporaneamente in servizio per la prima volta dal 1998.

«Siamo molto lieti - ha dichiarato l'amministratore delegato di Carnival Corporation, Arnold Donald - di annunciare una quarta nave per Cunard, un brand immensamente popolare e tra quelli leggendari dell'intera industria del turismo. Cunard offre una flotta di navi senza rivali e un'esperienza a bordo unica al mondo, che insieme danno vita ai viaggi memorabili e incantevoli che i nostri ospiti conoscono. Se da un lato la notizia di oggi supporta i piani di crescita di Cunard, dall'altro noi non vediamo l'ora di far debuttare questa nave di nuova generazione per intercettare l'aumento della domanda globale e attrarre sempre più passeggeri per Cunard».

«Con questo accordo - ha affermato l'amministratore delegato di Fincantieri, Giuseppe Bono - affianchiamo ancora una volta il nome della nostra azienda a quello di Cunard, vera icona del mondo crocieristico, confermandoci costruttori capaci di unire la tradizione e l'innovazione come nessun altro al mondo. Si tratta di un percorso duraturo che, oltre ad aver portato alla realizzazione di due autentiche regine come Queen Victoria e Queen Elizabeth, ribadisce l'importanza della nostra partnership con Carnival. Per questo gruppo, infatti, abbiamo costruito ben 63 navi, che oggi rappresentano quasi i due terzi della loro flotta, e altre nove unità si aggiungeranno nei prossimi anni. Una collaborazione che si può ormai definire storica, basata su rapporti di reciproca stima e fiducia».



