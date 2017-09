25 settembre 2017

ABB comprerà GE Industrial Solutions per 2,6 miliardi di dollari

La divisione del gruppo GE, con sede ad Atlanta, in Georgia, ha circa 13.500 dipendenti

Il gruppo elvetico ABB comprerà per 2,6 miliardi di dollari GE Industrial Solutions, la divisione del gruppo americano General Electric (GE) che sviluppa e commercializza tecnologie avanzate per tutti gli ambiti dell'infrastruttura elettrica, tra cui quelli dei settori industriale e commerciale, del petrolio e del gas, dei trasporti e del comparto navale. GE Industrial Solutions ha sede ad Atlanta, in Georgia, ha circa 13.500 dipendenti e lo scorso anno ha registrato un fatturato di circa 2,7 miliardi di dollari.

Secondo le previsioni, la transazione sarà portata a termine nel primo semestre del prossimo anno. GE Industrial Solutions sarà integrata nella divisione Electrification Products (EP) di ABB. Il gruppo svizzero prevede che nell'arco di cinque anni l'acquisizione genererà sinergie in grado di consentire risparmi annui pari a 200 milioni di dollari circa.

Nell'ambito dell'intesa tra ABB e GE per il passaggio di proprietà di GE Industrial Solutions è stata concordata anche una partnership strategica a lungo termine relativa alla fornitura dei prodotti di GE Industrial Solutions e di ABB.

«Con GE Industrial Solutions - ha sottolineato l'amministratore delegato di ABB, Ulrich Spiesshofer - rafforziamo la nostra posizione di numeri due nel settore globale dell'elettrificazione ed ampliamo il nostro accesso all'interessante mercato nordamericano».





Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail