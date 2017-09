25 settembre 2017

ICTSI gestirà due porti in Papua Nuova Guinea

Contratti di concessione della durata di 25 anni per operare gli scali di Motukea e Lae

Il gruppo terminalista filippino International Container Terminal Services, Inc. (ICTSI) ha siglato due contratti di concessione della durata di 25 anni ciascuno per la gestione dei porti di Motukea e Lae, in Papua Nuova Guinea. Gli accordi sono stati sottoscritti dalla ICTSI attraverso le filiali Motukea International Terminal Ltd. (MITL) e South Pacific International Container Terminal Ltd. (SPICTL).con la società pubblica PNG Ports Corporation che gestisce i principali porti della nazione.







