26 settembre 2017

Nei prossimi cinque anni Alibaba investirà 15,2 miliardi di dollari nella logistica

Il gruppo cinese acquisirà il controllo della Cainiao Smart Logistics Network

Il gruppo cinese Alibaba ha annunciato oggi un investimento di 5,3 miliardi di yuan (807 milioni di dollari) per elevare al 51% la propria quota azionaria nella società logistica affiliata Cainiao Smart Logistics Network Ltd., partecipazione che attualmente è pari al 47% del capitale dell'azienda. Secondo le previsioni, l'acquisizione sarà portata a termine entro il prossimo mese.

Inoltre il gruppo, che possiede la più grande piattaforma di e-commerce cinese, ha reso nota l'intenzione di investire ben 100 miliardi di yuan (15,2 miliardi di dollari) nell'arco dei prossimi cinque anni per potenziare il proprio network logistico con lo scopo di raggiungere l'obiettivo di completare le consegne delle spedizioni nell'arco di 24 ore in Cina e nell'arco di 72 ore in qualsiasi altra parte del mondo.

«Il nostro obiettivo con questo investimento - ha spiegato l'amministratore delegato del gruppo Alibaba, Daniel Zhang - è quello di offrire ai consumatori di tutto il mondo un'esperienza di prim'ordine. Il nostro impegno nei confronti di Cainiao e gli ulteriori investimenti nella logistica - ha sottolineato - dimostrano l'impegno di Alibaba per realizzare la rete logistica più efficiente in Cina e in tutto il mondo. Incrementando le capacità logistiche nell'ambito dell'ecosistema Alibaba ed accrescendo il nostro investimento in questo settore, stiamo ulteriormente sviluppando la nostra strategia New Retail per fare delle vendite online e offline un'esperienza unica per gli acquirenti. Per raggiungere questo scopo - ha precisato Zhang - continueremo anche a rafforzare la nostra collaborazione con diversi partner logistici».



