27 settembre 2017

DP World investirà nella realizzazione di un nuovo porto nei pressi di Dakar

Sarà costruito a Bargny, circa 30 chilometri a sud della capitale senegalese

Il gruppo terminalista DP World di Dubai investirà 30 milioni di dollari nella realizzazione di un secondo porto a Dakar, che sarà costruito a Bargny, a circa 30 chilometri a sud della capitale del Senegal, ed acquisirà nuovi mezzi di movimentazione delle merci che saranno utilizzati nel porto di Dakar, dove il gruppo mediorientale gestisce il container terminal al Molo 8 dello scalo africano nell'ambito di un contratto di concessione siglato nell'ottobre 2007 che ha una durata di 25 anni ( dell'8 ottobre 2007).

Lo ha reso noto il presidente del Senegal, Macky Sall, a seguito di un incontro avvenuto lunedì con il presidente e amministratore delegato della DP World, il sultano Ahmed Bin Sulayem. Il nuovo porto a Bargny, che è stato progettato principalmente per movimentare traffici di rinfuse secche, avrà una capacità di traffico containerizzato fino a 1,5 milioni di teu all'anno.







