27 settembre 2017

Azamara compra la nave da crociera Adonia della P&O Cruises che utilizzerà a partire dal marzo 2018

L'unità può ospitare 777 passeggeri e 380 membri dell'equipaggio

Azamara Club Cruises, la compagnia crocieristica del gruppo statunitense Royal Caribbean Cruises, ha stretto un accordo con P&O Cruises per l'acquisto della nave da crociera Adonia che si unirà il prossimo marzo alle due navi che attualmente fanno parte della flotta di Azamara, la Azamara Journey e la Azamara Quest.

La prossima terza nave della Azamara, che sarà ribattezzata con il nome di Azamara Pursuit, ha una stazza lorda di 30.000 tonnellate, è lunga oltre 180 metri, larga 25,5 metri e può ospitare 777 passeggeri e 380 membri dell'equipaggio.

Azamara Club Cruises ha sottolineato che la Azamara Pursuit, essendo paragonabile per dimensioni al Azamara Journey e Azamara Quest, potrà salpare per destinazioni uniche e scalare quei porti che le navi più grandi non sono in grado di raggiungere.

L'arredo della Azamara Pursuit sarà aggiornato in armonia con lo stile raffinato ed elegante del marchio e sarà in linea con i rinnovamenti recentemente introdotti su Azamara Journey e Azamara Quest.

«Siamo lieti - ha dichiarato il presidente e amministratore delegato di Azamara Club Cruises, Larry Pimentel - di ampliare il nostro portfolio del 50% e di poter raggiungere anche altre regioni del mondo grazie all'acquisizione di questa nave sorella. I nostri ospiti più affezionati e i nostri partner chiedevano da tempo questa espansione e oggi siamo lieti di averli accontentati».





Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail