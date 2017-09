27 settembre 2017

A Fincantieri il 50% di STX France più l'1% del capitale prestato dallo Stato francese

Raggiunta l'intesa in occasione del vertice intergovernativo odierno a Lione

In occasione del vertice intergovernativo odierno a Lione il governo di Parigi e quello di Roma hanno raggiunto un'intesa sull'ingresso del gruppo navalmeccanico italiano Fincantieri nel capitale della società cantieristica francese STX France, accordo atteso dopo che il nuovo esecutivo transalpino aveva disatteso l'intesa siglata in primavera dal precedente governo francese che assegnava il 66,66% del capitale della STX France a Fincantieri e aveva proposto invece una partecipazione paritaria di Francia e Italia che era stata respinta dal governo italiano.

Il nuovo accordo prevede che Fincantieri otterrà direttamente il 50% del capitale della società cantieristica di Saint Nazaire a cui si aggiungerà un ulteriore 1% di capitale assegnato in prestito dallo Stato francese che deterrà per 12 anni un diritto di revoca esercitabile qualora l'Italia non rispetti gli impegni assunti.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec