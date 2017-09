28 settembre 2017

Panalpina comprerà l'olandese Interfresh Airfreight Handling

L'azienda è specializzata nell'importazione di prodotti deperibili, in particolare di fiori

Il gruppo logistico elvetico Panalpina ha stretto un accordo per comprare l'olandese Interfresh Airfreight Handling, società di spedizioni doganali e di autotrasporto fondata nel 2004 con sede presso l'aeroporto di Schiphol che è specializzata nell'importazione di prodotti deperibili provenienti dall'Africa, dall'Asia, dall'Oceania e dall'America Latina. L'acquisizione includerà le società affiliate Fresh Cargo Connection e Dutch Cargo Connection. Le tre società sono attualmente di intera proprietà di Sonja Kauffman, fondatrice e amministratore delegato della Interfresh.

Complessivamente le tre società che saranno acquisite da Panalpina gestiscono un traffico per via aerea di prodotti deperibili pari a circa 20mila tonnellate all'anno.

«Acquisendo la Interfresh - ha sottolineato l'amministratore delegato di Panalpina, Stefan Karlen - otteniamo il pieno controllo della catena del freddo di una delle più importanti rotte commerciali del settore dei deperibili per quanto riguarda i fiori, ovvero da Nairobi ad Amsterdam ed oltre. È anche una transazione che ha una sua coerenza dato che il principale cliente di Interfresh è la Air Connection, la casa di spedizioni keniota che abbiamo comprato all'inizio di quest'anno».



