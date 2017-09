28 settembre 2017

Confetra esorta a dare continuità alla guida dell'Agenzia delle Dogane

Non è ancora stato nominato il nuovo direttore generale

La Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica (Confetra), assieme alle aderenti Fedespedi, Assologistica, Anasped, Assoferr, Assiterminal, Assocad e Federagenti, esorta a dare continuità all'azione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che è stata lasciata senza un rappresentante legale da ieri quando, utilizzate tutte le previsioni possibili di prorogatio, il suo direttore generale Giuseppe Peleggi ha lasciato l'incarico.

Sottolineando che Peleggi con i suoi collaboratori ha portato, con capacità e caparbietà, le dogane italiane dagli ultimi posti al primo nella graduatoria europea dell'efficienza dei servizi, Confetra ha denunciato che da oggi l'Agenzia non ha rappresentante legale mentre a livello europeo e nazionale sono aperte importanti questioni che chiedono continuità di visione e d'impegno, tra cui il concreto avvio dello Sportello Unico Doganale e dei Controlli che migliorerà ulteriormente i servizi - ha sottolineato Confetra - solo se vi sarà una forte, continuativa ed univoca impronta centrale e periferica delle Dogane.

Rilevando che «può darsi che qualcuno sia convinto che il sistema possa continuare a funzionare per forza d'inerzia e per l'organizzazione ereditata», Confetra e le federazioni e associazioni aderenti hanno segnalato al ministro delle Finanze l'esigenza che «nell'interesse del Paese, dell'erario e delle imprese, in un mondo in continuo cambiamento, debba essere garantita - anche con soluzioni straordinarie e senza interruzioni - la direzione e la rappresentanza legale dell'Agenzia e la continuità di competenze».



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail