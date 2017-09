29 settembre 2017

Panalpina effettua una nuova acquisizione nel segmento dei deperibili comprando la tedesca CCG

L'azienda del gruppo Rungis Express movimenta un volume annuo di traffico per via aerea di 14.000 tonnellate

Dopo aver annunciato ieri il prossimo acquisto dell'olandese Interfresh Airfreight Handling, oggi il gruppo logistico elvetico Panalpina ha reso noto di aver siglato un'altra intesa per una nuova acquisizione nel settore del trasporto di prodotti deperibili. Il gruppo svizzero rileverà infatti attività e personale della tedesca Cool Chain Group (CCG), società di spedizioni specializzata nel segmento dei deperibili che annualmente movimenta un volume di traffico per via aerea pari a circa 14.000 tonnellate.

Cool Chain Group ha sede a Kelsterbach, nei pressi dell'aeroporto di Francoforte. L'azienda fa parte del gruppo Rungis Express che è specializzato nella distribuzione e commercializzazione di prodotti gastronomici e che ha deciso di non operare più nel settore delle spedizioni internazionali. «Nel corso degli anni - ha spiegato l'amministratore delegato della Rungis Express, Kai Schneider - abbiamo creato una squadra molto qualificata che è specializzata nelle spedizioni aeree internazionali e nell'importazione di prodotti deperibili come fiori freschi recisi, fagioli, pesce fresco e congelato e manghi provenienti dall'Africa e dall'America Latina. Però abbiamo intenzione di tornare a concentrarci sulle nostre attività principali e siamo convinti che con Panalpina questi specialisti e i clienti che servono saranno in mani migliori».

«Le nostre recenti acquisizioni nel mercato dei deperibili - ha affermato l'amministratore delegato di Panalpina, Stefan Karlen - sono state concentrate sul versante delle esportazioni, ma noi abbiamo intenzione di aumentare la nostra presenza anche nei principali mercati di importazione e di accrescere la nostra capacità nel settore della logistica end-to-end dei deperibili nei principali gateway come ad esempio Francoforte e, come evidenziato ieri, Amsterdam. Questi ultimi sviluppi nella nostra continua espansione del nostro network dei deperibili sono ulteriori passi importanti verso un'offerta completa di soluzioni end-to-end su scala globale».



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail