2 ottobre 2017

Mitsubishi Logisnext, nuova società del gruppo giapponese MHI per il segmento dei carrelli elevatori

Opera attraverso i brand Mitsubishi Forklift Trucks, UniCarriers, Nichiyu Electric Forklift, CAT Lift Trucks e TCM

Il gruppo navalmeccanico giapponese Mitsubishi Heavy Industries (MHI) ha costituito la società Mitsubishi Logisnext Co. Ltd. che è stata creata con la fusione delle due aziende del gruppo che producono e commercializzano carrelli elevatori e altri mezzi di movimentazione, la Mitsubishi Nichiyu Forklift Co. e la sua filiale UniCarriers Corporation.

La nuova società è stata istituita ieri ed è diventata operativa oggi con un'inaugurazione avvenuta nella sede dell'azienda a Nagaokakyo.

Mitsubishi Logisnext è la terza principale società nel segmento dei carrelli elevatori e la seconda principale filiale del gruppo MHI. L'azienda produce e commercializza carrelli elevatori e altri mezzi attraverso i brand Mitsubishi Forklift Trucks, UniCarriers, Nichiyu Electric Forklift, CAT Lift Trucks e TCM.



