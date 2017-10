3 ottobre 2017

Martin Dorsman è stato nominato segretario generale dell'associazione degli armatori europei

Assumerà l'incarico il prossimo 1° novembre

Il cinquantaseienne Martin Dorsman è stato nominato segretario generale dell'European Community Shipowners' Associations (ECSA), incarico che assumerà a partire dal prossimo 1° novembre lasciando quello di amministratore delegato della Royal Association of Netherlands Shipowners (KVNR) che ricopre dal 2011.

In precedenza Dorsman aveva lavorato per cinque anni sempre presso l'associazione degli armatori olandesi come vice direttore generale dell'organizzazione e prima ancora presso il governo olandese, inclusi sei anni al Ministero dei Trasporti.







