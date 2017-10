4 ottobre 2017

Finlines ha venduto il traghetto Finneagle alla capogruppo Grimaldi

La nave può trasportare 835 passeggeri e 2.459 metri lineari di rotabili

La compagnia di navigazione finlandese Finlines ha venduto il traghetto Finneagle alla sua capogruppo, il gruppo armatoriale napoletano Grimaldi. La nave ro-pax sarà consegnata alla società partenopea in questi giorni. La Finneagle, che è stata costruita nel 1999 e rinnovata nel 2007, ha una stazza lorda di 29.841 tonnellate, è lunga 188,3 metri, larga 29,5 metri e può trasportare 835 passeggeri e 2.459 metri lineari di carichi rotabili alla velocità di crociera di oltre 22 nodi.







